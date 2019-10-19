برشلونة يكشف طبيعة إصابة روبرتو

أعلن برشلونة عن طبيعة إصابة متوسط ميدان الفريق الإسباني، سيرجي روبرتو، التي تعرض لها خلال مباراة أيبار، وأقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الليجا.

ونشر النادي بيانًا رسميًا، يعلن فيه عن الإصابة، وجاء نصه على النحو التالي: "بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي أجريت اليوم، تبين أن سيرجي روبيرتو يعاني من انتفاخ في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، وعودته تعتمد على مدى سرعة تعافيه من الإصابة".

وشارك روبرتو لمدة 45 دقيقة في فوز برشلونة على أيبار بثلاثية دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال مايوركا، مساء اليوم السبت.