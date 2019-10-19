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تحتفل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتستمر الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام.