 اليوم.. «الدستورية» تحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. «الدستورية» تحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:31 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:31 ص

تحتفل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستمر الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام.

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