إقامة مركز لدوريات الشرطة الراكبة أمام المعبد اليهودي في هاله الألمانية

قررت السلطات الألمانية إقامة مركز لدوريات الشرطة الراكبة أمام المعبد اليهودي الذي شهد هجوما إرهابيا قبل أسبوع في مدينة هاله شرقي ألمانيا.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية بولاية سكسونيا أنهالت يوم الجمعة في ماجديبورج إن هذا القرار يتيح إمكانية قيام أفراد الشرطة بعمل إضافي لدعم إجراءات الحماية الخاصة بالمعبد اليهودي.

وقال وزير الداخلية في ولاية سكسونيا أنهالت هولجر شتالكنيشت إن هذا الإجراء سيرفع من تواجد الشرطة في المكان ويرفع أيضا من إمكانية مخاطبتها بشأن أية مخالفة.

وبهذا تتم مراقبة وحراسة على مدار الساعة لبيت العبادة الذي كان هدفا لمهاجم مسلح تسليحا ثقيلا يوم التاسع من الشهر الجاري.

كان المهاجم حاول أن يدخل بقوة السلاح إلى المعبد اليهودي، الذي كان به في ذلك الوقت أكثر من خمسين شخصا يحتفلون بعيد يوم كيبور (عيد الغفران) اليهودي.

ولم يتمكن المهاجم من دخول المعبد، إلا أنه قتل إحدى العابرات بعد ذلك كما قتل رجلا في وقت لاحق أيضا داخل مطعم للوجبات التركية السريعة.

اعترف المهاجم لاحقا بجريمته كما أقر بوجود دوافع يمينية متطرفة ودوافع العداء للسامية لديه.