استطلاع: 9% من الألمان يعتزمون تخزين ورق المرحاض

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كشف استطلاع حديث للرأي، أن 9% من المستهلكين في ألمانيا يعتزمون تخزين ورق المرحاض والمعكرونة وغيرها من السلع اليومية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المقابل أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 64% من الألمان استبعدوا بشكل واضح ممارستهم أي تكالب على الشراء.

ووفقا للاستطلاع، يرغب الشباب على وجه الخصوص في تخزين المزيد من ورق المرحاض والمعكرونة، حيث بلغت نسبتهم 15%.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أبدى سياسيون ردة فعل على تقارير متفرقة تشير إلى زيادة الطلب على بعض المنتجات القابلة للتخزين.

وناشدت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر المستهلكين عدم شراء كميات أكبر من المعتاد من المواد الاستهلاكية على الرغم من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، الصادرة اليوم الاثنين: "لا يوجد داع للتكالب على الشراء.. سلاسل التوريد تعمل، وهذا لا يزال ساريا".

ومن جانبه، قال رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون، إن المستهلكين يجب ألا يقلقوا بشأن إمدادات تجارة التجزئة.

وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف"، لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري، وشمل الاستطلاع 5906 ألمان فوق 18 عاما.