تعرف على أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر اليورو ليسجل 18.32 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، كما استقر الجنيه الإسترليني ليصل إلى 20.20 جنيه للشراء و20.32 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما استقر الدينار الكويتي ليسجل نحو 51.10 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو قرش واحد ليسجل نحو 18.31 جنيه للشراء و18.46جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 20.17 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع.

بيما استقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي 48.73 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بينما تراجع اليورو نحو قرش واحد ليسجل 18.31 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني تراجع نحو 4 قروش ليصل إلى 20.17 جنيه للشراء و20.39 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى عند 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي نحو 48.73 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.