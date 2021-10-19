 وفاة مديرة قصر ثقافة الطفل في طنطا متأثرة بكورونا - بوابة الشروق
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وفاة مديرة قصر ثقافة الطفل في طنطا متأثرة بكورونا

جثة
جثة
علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 6:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 6:21 م
توفيت سونيا السنطاوي مدير قصر ثقافة الطفل في طنطا، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتها بفيروس كورونا لتلحق بوالدتها بعد وفاتها منذ أسبوعين بعد صراع مع الفيروس، وجارٍ تغسيل وتكفين الجثمان طبقا الإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر الأسرة.

ونعى إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، الفقيدة الراحلة داعين الله -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما نعى تامر الكاشف مدير مديرية الثقافة بالغربية، فقيدة قطاع الثقافة بمحافظة الغربية، حيث كانت من الموظفات المثاليات ومثال وشعلة للنشاط والعمل وتتمتع بسمعة طيبة بين الجميع.

وكانت الفقيدة الراحلة، ظهرت عليها مؤخرا علامات الإصابة بفيروس كورونا ممثله في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وعطس وسعال حاد، وأجريت لها عدة فحوصات طبية، وأخذت منها عينة طبية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزلها إلى أن تدهورت حالتها الصحية وتوفيت.

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