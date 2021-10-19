شرطة دبي تضيف أسرع سيارة بالعالم لأسطولها من المركبات الفارهة

أعلنت شرطة دبي بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إضافة طرازين من أرقى طرازات سيارات الإيطالية الفاخرة، إلى أسطول دورياتها الفارهة.



وقال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي، إن السيارتين من طرازي "جوليا كوادريفوليو" و"ستلفيو كوادريفوليو".



وأضاف: تتميز السيارتان بمحرك مزود بست اسطوانات وبقوة 510 أحصنة، يتيح لهما الوصول من حالة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3.9 ثانية.



وتابع: تتميز سيارة "جوليا كوادريفوليو" بكونها أسرع سيارة في العالم، وهي مزودة بخمسة مقاعد، بينما تحمل سيارة "ستلفيو كوادريفوليو" حاليا الرقم القياسي لأسرع لفة حول حلبة "نوربورجرينج" الشهيرة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم تزويد كلا الطرازين بمحرك قوي، إضافة إلى سقف من ألياف الكربون يمنحهما وزنا هو الأخف في فئتيهما.



ويبلغ عدد الدوريات الفارهة بأسطول شرطة دبي 31 سيارة متنوعة الفئات.