رئيس الوزراء: المجر ريما تعيد شراء مطار بودابست في أي لحظة

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لوكالة الأنباء الحكومية "إم تي آي" خلال حديث في فعالية في صربيا إن المجر قد تعقد اتفاقا لإعادة شراء مطار بودابست الدولي "في أي لحظة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوربان قوله إنه يرغب في أن يمتلك المجريون أوسع مطار دولي، بما يتوافق مع خطط خفض ملكية الأجانب في عدد متزايد من الصناعات التي اعتبرها استراتيجية. وتعتزم حكومته توقيع الاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الربيع المقبل.

وقال أوربان إن المطار مهم للسياحة والتنمية الاقتصادية الأوسع وتعهد بأن تسهم الملكية المحلية في تعزيز التنمية.