قيادات برلمانية تشيد برؤية صندوق التنمية الحضارية

بدأ نواب لجنة الإسكان، اجتماعا لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية "صندوق تطوير العشوائيات سابقا" والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته الـمستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.



حضر الاجتماع رئيس لجنة الإسكان عماد سعد، وعدد من قيادات اللجنة، في حضور رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، وخالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية.



بداية، قال النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، إن صندوق التنمية الحضارية، لا ينكر جهوده إلا جاحد، حقق إنجازات في مقدمتها نقل المواطنين من أماكن غير قابلة للمعيشة الآدمية لمناطق آدمية، وهناك العديد من المشروعات التى لا تحصى، كما تم الانتهاء من الأماكن غير الآمنة والمتبقى الأماكن غير المخططة، وهناك جهود كبيرة من قبل الدولة فى هذا الملف.



وأضاف حمودة: "أُفضل أن أصف عملية تطوير العشوائيات بأنها من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".



بعدها، قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس تأتي لتوفير ما هو أفضل للمواطن المصرى، وكفالة الحق فى السكن بما يأتي ضمن نتائج المستهدفة طبقا للمحور الثانى للاستراتيجية الوطنية.



وأعرب رضوان، عن ثقته في أن يتمكن الصندوق من زيادة الوحدات المستهدفة، وتوفير وتطوير الخدمات الجديدة، وزيادة بناء مدن جديدة فى مناطق الظهير الصحراوى، تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.