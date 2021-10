صلاح يتحدى سواريز في قمة ليفربول وأتلتيكو مدريد

تشهد موقعة ليفربول وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب واندا ميترو بوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ3 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، صراعًا من نوع خاص بين إثنين من كبار هدافي القارة العجوز في الوقت الحالي.

تكتسب مواجهة اليوم بين ليفربول وأتلتيكو أهمية خاصة ليس فقط على مستوى حسم صدارة المجموعة بين كلا الفريقين والتي يحتلها الريدز بـ6 نقاط ويليه أتلتيكو مدريد بـ4 نقاط، ولكن في المواجهة النارية بين صلاح وسواريز، الذي سبق له الدفاع عن قميص ليفربول قبل انتقاله لبرشلونة ثم أتلتيكو مدريد.

وسلط موقع «هو سكورد» العالمي، الضوء على المواجهة المرتقبة بين صلاح وسواريز ومن يحسم الصراع لصالحه في مباراة اليوم من خلال إحصاءات كلا اللاعبين بالموسم الحالي والتي يتفوق فيها النجم المصري نسبيًا.

محمد صلاح

ذكر الموقع العالمي إحصائيات النجم المصري على مستوى البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2021/2022 والتي جاءت على النحو التالي:

شارك صلاح صاحب الـ29 ويشغل مركز الجناح في 10 مباريات أساسيًا، سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين، إجمالي التسديدات على المرمى بنسبة 4.1، ومعدل تحول 25%، وتمريرات رئيسية 2.5، مراوغات 2.4، في حين جاء التقييم النهائي للسوبر مو 8.15.

لويس سواريز

بينما جاءت إحصاءات سواريز خلال الموسم الحالي بالليجا ودوري الأبطال وفقًا لـ«هو سكورد» على النحو التالي:

شارك سواريز صاحب الـ34 عامًا ويشغل مركز المهاجم الصريح في 7 مباريات أساسيًا و3 مباريات كبديل، سجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد، إجمالي التسديدات على المرمى بنسبة 2.9، معدل تحول 23.8%، تمريرات رئيسية 0.7، ومراوغات 0.3، بينما جاء التقييم النهائي لسواريز 6.67.

