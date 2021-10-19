صندوق النقد الدولي: نتواصل مع السلطات التونسية بشكل دائم لتوفير المساعدة الفنية والمشورة

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الصندوق في تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة، موضحا أنه يراقب الوضع في البلاد للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الإصلاحات والسياسات التي ستنتهجها الحكومة الجديدة.



وقال أزعور، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في واشنطن حول آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن "الصندوق يدعم تونس ومستعد لتقديم المساعدة الإضافية حتى يمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة كورونا".



وحول استعداد الصندوق لمساعدة تونس على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد تخفيض وكالة الترقيم الإئتماني "موديز" الترقيم السيادي لتونس إلى "س أأ1"، أشار أزعور إلى أنه سيجري خلال الأيام القادمة اجتماعات مع أعضاء من الحكومة التونسية، مضيفا أنه "من المهم زيادة النمو، والذي يتطلب التخفيض في الإنفاق العام ومساعدة القطاع الخاص الذي تضرر من جائحة كورونا، علاوة على مجابهة التضخم".