 المفوضية الأوروبية: الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا جرائم حرب - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية: الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا جرائم حرب

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 10:07 م

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب، ورددت المخاوف بشأن موسم الشتاء الوشيك.

وقالت فون دير لاين -على حسابها الرسمي على (تويتر)- إن "هجمات روسيا على البنية التحتية المدنية، وخاصة الكهرباء، هي جرائم حرب. إن منع الماء والكهرباء والتدفئة مع قدوم الشتاء عن الرجال والنساء والأطفال، أعمال إرهاب خالص، علينا أن نسميها على هذا النحو".

وصعدت روسيا من هجماتها ضد أوكرانيا في الأيام الأخيرة، وضربت البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد في محاولة واضحة لاستهداف شبكة الطاقة في البلاد.

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