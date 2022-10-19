بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بمجمع مصانع الرمال السوداء بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إيذانا بافتتاح المشروع.

واستمع الرئيس، خلال الجولة، على تفاصيل العمل بالمشروع، وذلك على مُجسم يحوي كل مكوناته بشكل مفصل.

ويتضمن المشروع استخلاص الركائز المعدنية الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محلياً وعالمياً، الأمر الذى من شأنه تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة بدلاَ من تسويقها كمواد خام، وهذا ما يساهم فى دفع عجلة الإقتصاد المصري.

والرمال السوداء هي رمال شاطئية ثقيلة سوداء اللون تترسب عند مصبات الأنهار وتحتوى على نسبة من معادن (إلمنيت، زيركون، جارنت، روتايل، ماجنتيت)، بالإضافة إلى المونازيت الذي يحتوي على المواد المشعة، وتكونت الرمال السوداء من الترسيبات والتآكلات الصخرية، وتعد الأمواج أحد أهم العوامل المسببة للترسيبات المعدنية عبر تآكل الصخور الشاطئية، وتتحرك الترسيبات من فم مصب النهر لتكون معادن رملية وصخرية علي الشواطئ، وإذا كان تأثير الأمواج كبيرا تحركت الترسيبات بطول الشواطئ بدلا من الانحسار في الدلتا فقط.

وتدخل مستخلصات الرمال السوداء في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والغواصات ومركبات الفضاء والأصباغ والورق والجلود والدهان والسيراميك وسبائك المحركات وتركيبات الأسنان والأسرة المعدنية والخرسانة التي تتحمل الحرارة العالية والحديد الإسفنجي وأحجار الجلخ والصنفرة وفلاتر المياه والهواتف الذكية والسيارات العاملة بالكهرباء.