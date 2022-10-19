 رئيسة المفوضية الأوروبية: قصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا جرائم حرب - بوابة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية: قصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا جرائم حرب

ستراسبرج (فرنسا) - د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 10:56 ص

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، القصف الروسي على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بأنه "جرائم حرب".

وقالت فون دير لاين، اليوم الأربعاء في ستراسبرج، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي: "أمس شهدنا مجددا هجمات مستهدفة روسية ضد البنية التحتية المدنية وهذا يمثل فصلا جديدا في حرب قاسية جدا بالفعل"، وأضافت: "هذه جرائم حرب".

وتابعت: "الهجمات المستهدفة على البنية التحتية المدنية بهدف واضح لقطع المياه والكهرباء والتدفئة عن الرجال والنساء والأطفال مع حلول الشتاء، هذه أعمال إرهابية بحتة".

كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.


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