 الوكالة الدولية للطاقة تتوقع زيادة ضئيلة في الانبعاثات الكربونية بالعالم - بوابة الشروق
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الوكالة الدولية للطاقة تتوقع زيادة ضئيلة في الانبعاثات الكربونية بالعالم

باريس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 3:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 3:42 م

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة ضئيلة في انبعاثات أكسيد الكربون عالميا، وذلك على الرغم من أن أزمة الطاقة تؤدي لاحتراق المزيد من الفحم بدلا من الغاز.

وقالت الوكالة في باريس اليوم الأربعاء، إن انبعاثات الوقود الأحفوري سوف ترتفع بأقل من 1% هذا العام، وهو مجرد جزء من الزيادة التي تم تسجيلها العام الماضي.

وأضافت أن التوسع القوي في الطاقات المتجددة، واستخدام السيارات الكهربائية منع تسجيل زيادة أكبر.

وأظهر تحليل للوكالة لأحدث البيانات أن الانبعاثات الكربونية سوف ترتفع بنحو 300 مليون طن لتصل إلى 33.8 مليار طن خلال عام 2022.


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