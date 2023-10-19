 الصحة الفلسطينية: الاحتلال يجدد المطالبة بإخلاء 24 مستشفى في قطاع غزة ويهددها بالقصف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يجدد المطالبة بإخلاء 24 مستشفى في قطاع غزة ويهددها بالقصف

وكالات
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 1:54 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 1:54 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن «الاحتلال الإسرائيلي جدد المطالبة بإخلاء 24 مستشفى في قطاع غزة، بينها مستشفى الشفاء، ويهددها بالقصف».

ونوهت في بيان لها، اليوم الخميس، أن أعداد الشهداء والجرحى تحت الأنقاض يفوق بكثير ما يتم نشره.

وأشارت إلى استشهاد 3569 شخصًا وإصابة 13 ألفًا و200 آخرين، في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، اليوم الخميس، أوضحت في آخر إحصائية أن «عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى الآن أكثر من 3500 شهيد، وما يزيد عن 12 ألف جريح».

ولفتت إلى أن «عدد الشهداء في الضفة بلغ 69 شهيداً، وأكثر من 1300 جريح، منذ بدء العدوان».


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