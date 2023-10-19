الصحة الفلسطينية: استشهاد 3569 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3569 شخصًا وإصابة 13 ألفًا و200 آخرين، في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، اليوم الخميس، أشارت في آخر إحصائية إلى أن «عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى الآن أكثر من 3500 شهيد، وما يزيد عن 12 ألف جريح».

ولفتت إلى أن «عدد الشهداء في الضفة بلغ 69 شهيداً، وأكثر من 1300 جريح، منذ بدء العدوان».

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها الوحشية، التي تصل إلى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى «الأهلي المعمداني» بمدينة غزة.