تجدد القصف الصاروخي لعسقلان وأسدود ومستوطنات غلاف غزة

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تجدد، مساء اليوم الخميس، القصف الصاروخي لعسقلان وأسدود ومستوطنات غلاف غزة.

وأفادت فضائية «الجزيرة»، بأن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود الآن، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» قصف عسقلان برشقة صاروخية؛ ردا على استمرار الاحتلال باستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأطلقت صافرات الإنذار في عسقلان، والمنطقة الصناعية في جنوب عسقلان، وزيكيم، وكرميا.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 3785 شهيدًا، منهم 1524 طفلًا و1000سيدة و120 مسنًا، وإصابة 12493 آخرين بجراح مختلفة، بينهم 3983 طفلًا و3300 سيدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاحتلال «مستمر في ارتكاب مزيد من المجازر وإبادة العوائل الفلسطينية وتدمير للأحياء السكنية والبنية التحتية».

وأشارت إلى أن الاحتلال «يعيق جهود الطواقم الطبية في إخلاء الجرحى بسبب الاستهداف المركز وتقطيع الطرق المؤدية للمستشفيات».

وبينت أن انتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدى لاستشهاد 44 من الطواقم الطبية وإصابة 70 آخرين.