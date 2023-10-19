وزير الدفاع الألماني يحذر في بيروت من حدوث المزيد من التصعيد في صراع الشرق الأوسط

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، من حدوث المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

جاءت هذه التصريحات للوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس، وهو على متن الطراد الألماني "أولدنبورج" الذي تشارك ألمانيا به في مهمة "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وأضاف بيستوريوس أن الوضع يمكن أن يواصل التطور على نحو مأساوي.

وأعرب الوزير الألماني عن اعتقاده بأن من الجيد أن السفينة الحربية مستعدة لإجلاء محتمل لرعايا ألمان من المنطقة.

وعن ظروف المهمة الأممية في لبنان، قال بيستوريوس إن من الممكن "وصف الوضع بالمتوتر" غير أنه قال إنه ليس هناك سبب لدى أفراد المهمة للقلق على سلامتهم مشيرا إلى أن الصاروخ الذي ضرب المنطقة المحيطة بالمقر الرئيسي لقوات يونيفيل في الناقورة جنوبي لبنان كان صاروخا طائشا.

ويتمركز في هذه المنطقة نحو 40 جنديا من الجنود الألمان المشاركين في المهمة الأممية والبالغ إجمالي عددهم نحو 140 جنديا.