محافظ الغربية يتابع استلام 5 سيارات إسعاف جديدة ضمن حياة كريمة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استلام 5 سيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، وذلك لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الطوارئ بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وحدات الإسعاف بكل مراكز المحافظة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات، لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن السيارات الجديدة مجهزة على أحدث مستوى، وتضم جهاز تنفس صناعي، جهاز صدمات قلبية، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية حيث يراقب الجهاز النبض وقياس ضغط الدم، وأيضا يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين في الدم، وحقيبة جبائر لعلاج الكسور.

وأكد محافظ الغربية، أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة تسهم في رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

وأشار إلى أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال وجود سيارات مجهزة ومسعفين مدربين على مستوى عال من التدريب بما يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ، والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.