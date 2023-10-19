نتنياهو: هجوم حماس استهدف منع توسيع عملية السلام مع الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن هجوم حماس على إسرائيل، في 7 أكتوبر الجاري، استهدف منع توسيع علاقات بلاده السلمية في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو، لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "كنا على وشك توسيع هذا السلام، وإحباط هذه الخطوة كان أحد أسباب الهجوم"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "إنها أحلك أوقاتنا. هذا يعني أنها حرب طويلة، وسنحتاج إلى دعمكم المستمر"، وطلب نتنياهو من بريطانيا مواصلة دعم تل أبيب في هجومها على غزة.

من جانبه، جدد سوناك تأكيده على دعم بلاده "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وملاحقة ومهاجمة حركة «حماس»، مع الالتزام بالقوانين الدولية وقوانين الحرب".

وقال سوناك، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنتنياهو: «يجب ألا تعاني أي دولة أو أي شعب ما عانيتم ورأيتم، وأتقدم بخالص التعازي للشعب الإسرائيلي واؤيد إسرائيل تمامًا في حق الدفاع عن نفسها".