تزايد وتيرة الاستعداد عند معبر رفح البري ترقبا لمرور المساعدات إلى قطاع غزة

ازدادت وتيرة الاستعداد عند معبر رفح البري مع قرب موعد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقا للاتفاق المعلن عنه من وزارة الخارجية المصرية مع الإدارة الأمريكية، والذي يقضي بدخول 20 شاحنة مساعدات الى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة الساعات القادمة.



ورفعت الجهات المختصة علم الامم المتحدة على بوابة معبر رفح البري بجوار العلم المصري ترقبا لوصول الوفد الأممي غدا الجمعة للإشراف على مرور المساعدات الإنسانية، حيث من المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي عالمي عند المعبر لتدشين دخول المساعدات الى قطاع غزة.



وتعمل المعدات على تنفيذ عمليات تمهيد الممرات في الجانب المتضرر من المعبر في الجهة الفلسطينية، والتي تضررت بفعل الغارات الإسرائيلية الفترة الماضية

وتجمع عند بوابة المعبر من الجانب المصري العديد من وسائل الإعلام المختلفة العربية والمحلية لرصد اللحظات الأولى لدخول المساعدات وتغطية المؤتمر الصحفي ومتابعة مجريات الأوضاع لحظة بلحظة.



كما يترقب مشرفو قافلة التحالف الوطني للتنمية ومبادرة حياة كريمة، تعليمات الجهات المعنية لتحريك الشاحنات وفقا للاتفاق المصري الأمريكي، حيث تتواجد عند المعبر حوالي 106 شاحنات محملة بمختلف المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والمفروشات والملابس ومستلزمات الإعاشة، ويقدر حجم المساعدات بحوالي 1000 طن تقريبا.



وعلى جانب مواز، استنفر الهلال الاحمر فى شمال سيناء كافة طاقاته، مع تواتر أنباء قرب فتح المعبر لمرور المساعدات حيث تتواجد في مدينة العريش 59 شاحنة محملة بالمساعدات، خلافا لكميات كبيرة من مساعدات الدولي العربية والأجنبية التي وصلت عبر مار العريش وتم تخزينها في مخازن متعددة انتظارا لتعليمات نقلها إلى معبر رفح البري.



ويبلغ إجمالي حجم المساعدات الدولية التي وصلت منذ اندلاع أحداث غزة وفقاً للهلال الأحمر المصري والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية نحو 2.138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل.



وبلغ حجم المساعدات الصادرة عن مصر 2000 طن، بينما الأردن أرسلت 12 طنا، وتركيا 68 طنا، والإمارات 12 طنا، وتونس 11.5 طن، فيما دعمت منظمة الصحة العالمية الأشقاء الفلسطينيين بـ24 طنا، وكذلك أرسل برنامج الأغذية العالمي واليونسيف 11 طنا.