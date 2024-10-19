وزير الخارجية التركي: إسرائيل تخطط لمهاجمة أهداف حيوية في إيران

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل تخطط لمهاجمة أهداف حيوية في إيران، ومنها ما يتعلق بالطاقة والبترول، مؤكدا أن الأمر «سيجعل طهران مجبرة على الرد».

وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، على أنه «ينبغي عدم الاستهانة أبدا بمساعي إسرائيل لتوسيع رقعة الحرب بعموم المنطقة».

من جهته، حذر وزير الخارجية الإيراني من مخاطر انتشار الحرب بالمنطقة، مؤكدًا أن «بلاده تؤيد السلام لكنها في الوقت ذاته مستعدة لأي سيناريو».

وأضاف: «النظام الإسرائيلي لا يعرف حدودا في جرائم الحرب التي يرتكبها، ونحن نؤيد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار بغزة ولبنان».

وأعرب عن تقديره لموقف تركيا الداعم للشعب الفلسطيني ووقوفها ضد جرائم إسرائيل، وذلك حسبما نشرته وكالة «الأناضول».