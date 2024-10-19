ألمانيا: إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين

أُصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين في مقاطعة باينه بولاية سكسونيا السفلى.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجم أصاب بسكين ثلاثة رجال وامرأة تبلغ من العمر 48 عامًا بجروح خطيرة على جانب الطريق في بلدة فالشتيت بعد ظهر اليوم السبت. ولا تزال خلفيات الجريمة غير واضحة حتى الآن بحسب الشرطة.

وترك المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عامًا ينحدر من مقاطعة باينه، أفراد الشرطة يلقون القبض عليه في مكان الحادث دون مقاومة. ويبلغ المصابون الرجال 18 و66 و73 عامًا من العمر. ولم يستطع متحدث باسم الشرطة في البداية تأكيد ما إذا كانت حياة أحد المجني عليهم في خطر. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات مجاورة، وما زالت التحقيقات مستمرة.