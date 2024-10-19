حماس: عدوان الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا تأكيد لمخطط التهجير

قالت حركة المقاومة حماس، إن «تجدّد عدوان الاحتلال على مدرسة أبو حسين، التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، بالقصف المدفعي العشوائي بعد يومين من ارتكابه مجزرة فيها، إضافة لقصفه مدرسة أخرى، غرب مدينة غزة، واستشهاد عدد من النازحين فيها، هو تأكيد على مخطط الاحتلال الساعي لتهجير أهل وشعب فلسطين عبر القتل وارتكاب المجازر المروّعة».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، أن «وعي الشعب الفلسطيني الصامد بأهداف تلك المؤامرات الصهيونية، التي تجري بغطاء من الإدارة الأمريكية، سيُفشل تلك المخططات الخبيثة كما أفشل مثيلاتها عبر عام من الصمود والمقاومة».

ودعت الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى تحمّل مسئولياتها التاريخية في دعم صمود شعب فلسطين، ووقف حرب الإبادة الصهيونية، التي سيكون لها تداعيات خطيرة تهدّد سلم المنطقة وأمنها الإقليمي.

وللمرة الثالثة خلال أسبوع، تقصف مدفعية الاحتلال مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، ما أدى إلى نشوب حريق داخلها، وسط مناشدات لإنقاذ من يتوجد بداخلها.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

وتطلق الطائرات المسيرة وآليات الاحتلال النار بشكل مكثف، وسط قصف مدفعي متواصل، تزامن مع تحركات للآليات بمخيم جباليا، ومحيطه، الذي يتعرض لعمليات نسف، وتدمير، وإحراق المباني السكنية، باستخدام البراميل المتفجرة والروبوتات المفخخة.

وناشدت عشرات العائلات طواقم الإسعاف والدفاع المدني إنقاذها من تحت أنقاض منازلها المدمرة، وأخرى من النيران المشتعلة جراء قصف الاحتلال العنيف والمكثف.



