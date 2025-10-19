رئيس جامعة طنطا يستقبل لجنة الاعتماد المؤسسي والبرامجي لكلية طب الأسنان

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، لجنة الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية طب الأسنان، وذلك في إطار جهود الجامعة المتواصلة للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية.

حضر الاستقبال الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاتن أبو طالب، عميد الكلية، والدكتور صباح شرشور، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة رحاب عبد الله، مدير وحدة الجودة بكلية طب الأسنان.

ترأست اللجنة الدكتورة مديحة واصف محمد، بعضوية كل من الدكتورة نجلاء محمد عبد السلام، والدكتورة نيفين سمير إبراهيم، والدكتورة نادية عز الدين محمد. وتأتي زيارة اللجنة بهدف مراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية والمؤسسة التعليمية بالجامعة، تمهيدًا لحصولها على الاعتماد.

أكد الدكتور محمد حسين أن الجامعة تضع ملف الجودة والاعتماد على رأس أولوياتها الاستراتيجية، مؤكدًا التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وبحثية تستوفي جميع المعايير القومية والدولية، لضمان تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل المركز الرئيسي للأداء المؤسسي، ومركز ضمان الجودة، وكلية طب الأسنان وأقسامها، مؤكدًا ثقته في قدرة الكلية على تلبية جميع متطلبات الاعتماد، واستمرار العمل الدؤوب للحفاظ على مستوى الجودة والارتقاء به بشكل مستمر.