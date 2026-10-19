عصابات في هايتي تستهدف قوات أجنبية في أكبر هجوم منذ بدء العمليات للقوة الدولية الجديدة

فتحت عصابات في هايتي النيران على مركبة مدرعة، ما أدى إلى فقدان 4 جنود من السلفادور، في أول هجوم كبير منذ بدء قوة دولية لمكافحة العصابات عملياتها في هايتي التي الذي ترزح تحت وطأة العنف.

ووقع الهجوم أمس الأحد في كروا دي بوكيه، وهي منطقة كانت هادئة سابقا في بابور أو برنس وتسيطر عليها الآن عصابات عنيفة.

وقالت القوات المسلحة السلفادورية في بيان اليوم الاثنين إن 4 فنيين طيران كانوا عائدين إلى المعسكر عندما تعرضت المركبة المدرعة للهجوم بالمتفجرات وإضرام النيران فيها.

وأشارت إلى أن الرجال الأربعة تمكنوا من الفرار من المركبة المحترقة، وأنها تعمل مع القوات الدولية "لإقامة اتصال وتحديد مكان أفرادنا العسكريين".

وقالت السلطات السلفادورية إنه تم إرسال مروحيات إلى المنطقة، لكنها تعرضت هي الأخرى لإطلاق نار أثناء تفريقها للرجال المسلحين في المنطقة.