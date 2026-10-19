﻿محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام بشكتاش في الدوري التركي

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أعلن توماس رايس، المدير الفني لطرابزون سبور، تشكيل فريقه لمواجهة بشكتاش، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويستضيف طرابزون سبور نظيره بشكتاش على ملعب «بابارا بارك»، في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لمواصلة نتائجهم الإيجابية، بينما يأمل الفريق الضيف في تحقيق نتيجة مرضية تعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وشهد تشكيل طرابزون سبور وجود النجم المصري محمد صلاح في الخط الأمامي، لقيادة هجوم الفريق في مواجهة بشكتاش.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي بشكتاش في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة.

وجاء تشكيل طرابزون سبور على النحو التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سافيتش، شيبويكي نوايوو، فاجنر بينا، سيدني لوبيز.

خط الوسط: أوزان توفان، فابينيو، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، آرال شيمشير، فرانكولينو ديجو.