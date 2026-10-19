شركات الاتصالات الأوروبية الكبرى تعتزم تقديم عرض مشترك للحصول على ترددات لاتصالات الأقمار الاصطناعية

تعتزم شركات الاتصالات الأوروبية الكبرى تقديم عرض مشترك للحصول على ترددات لخدمات الاتصالات المحمولة عبر الأقمار الاصطناعية في محاولة لتوفير خدمات الاتصالات في المناطق النائية.

ووقعت شركات دويتشه تيليكوم الألمانية وفودافون البريطانية وتيليفونيكا الإسبانية وأورانج الفرنسية خطاب نوايا مشترك اليوم الاثنين لضمان استقلال أوروبا في مجال البنية التحتية الفضائية.

وتستهدف الشركات توفير تغطية على مستوى الدول بالكامل، بما في ذلك المناطق النائية التي لا تحصل على تغطية جيدة من شبكات الاتصالات حاليا في أسواق هذه الشركات المحلية، وتعزيز مرونة شبكات المحمول وحماية الاتصالات الحيوية ودعم تطور منظومة أوروبية من الأقمار الاصطناعية.

ومن المحتمل أن تكون الترددات المطلوبة شاغرة ومتاحة أمام الشركات في عام 2029، وهي مستخدمة حاليا في أغراض مثل اتصالات الإنترنت مع الطائرات.

كما تخطط الشركات لإقامة البنية التحتية الأرضية إلى جانب وظائف التنسيق والتحكم في أوروبا.

وسيتم توفير خدمة "الاتصال المباشر مع الجهاز" لمستخدمي الهواتف المحمولة، وهو ما يعني أن الهواتف الذكية ستتصل مباشرة مع الأقمار الاصطناعية في حالة تواجدها في مناطق لا تغطيها شبكات المحمول الأساسية.

يذكر أن أغلب الهواتف الذكية لا تدعم حاليا وظيفة "الاتصال المباشر مع الجهاز"، لكن من المحتمل أن تكون موجودة في أغلب الأجهزة خلال السنوات المقبلة.

وستركز شركات الاتصالات في البداية على ما تعرف باسم "البقع البيضاء" وهي مناطق لا تتوافر فيها حتى خدمات الجيل الثاني القديمة من الاتصالات حاليا.

وبحسب هيئة الشبكات الاتحادية الألمانية، فإنه حتى يونيو الماضي، كان 2ر1% من أراضي ألمانيا تمثل "بقعة بيضاء" بالنسبة لشركة دويتشه تيليكوم، و7ر1% بالنسبة لفودافون و6ر1% بالنسبة لشركة أو تو تيليفونيكا.

وسيكون في مقدور مستخدمي الهواتف المحمولة في هذه المناطق الاتصال بالأقمار الاصطناعية في المستقبل.