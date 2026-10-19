صدور رواية لونجا لمريم عبد العزيز عن دار آكت سود

أعلنت دار الكتب خان للنشر صدور رواية «لونجا» للكاتبة مريم عبد العزيز باللغة الفرنسية عن دار «آكت سود» خلال عام ٢٠٢٨، بترجمة المترجمة الفرنسية ستيفاني دوجول.

وتعد «لونجا» ثالث إصدارات الكتب خان التي تتولى الدار الفرنسية ترجمتها ونشرها، بعدما سبق أن أصدرت رواية «كوكب عنبر» للكاتب محمد ربيع، بترجمة ستيفاني دوجول، وكتاب «في أثر عنايات الزيات» للشاعرة إيمان مرسال، بترجمة ريشار جاكمون.

وتنطلق أحداث «لونجا» من العثور على جثة شكري، عازف العود الذي اختفى أيامًا، لتفتح جريمة مقتله الباب أمام استكشاف تاريخ حي عابدين في قلب القاهرة، وحكايات سكانه، كما تتشابك عبر شوارعه ومساراته مصائر بشرى وشعبان وعادل وياسر وخالد وسميحة، بما تحمله كل شخصية من ذنوب واعترافات.

وتتسع الحكاية لتتناول صلات البشر بالمكان وعلاقاتهم بعضهم ببعض، متأملة تعاقب الحياة والموت، مع لحظات من البهجة تظهر بين مشاهد الفقد والحزن.

يذكر أن مريم عبد العزيز كاتبة مصرية درست الهندسة المدنية، وصدرت مجموعتها القصصية «من مقام راحة الأرواح» عام ٢٠١٦، ثم روايتها الأولى «هناك حيث ينتهي النهر» عن الكتب خان عام ٢٠٢٢، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس في فرع شباب الكتاب عام ٢٠٢٣، وتعد «لونجا» روايتها الثانية.