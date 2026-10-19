القاهرة والإسكندرية تستضيفان الدورة الـ14 لأسبوع الثقافة الإيبيرو-أمريكية من 19 أكتوبر إلى 26 نوفمبر

تستضيف مدينتا القاهرة والإسكندرية الدورة الرابعة عشرة من أسبوع الثقافة الإيبيرو-أمريكية خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 26 نوفمبر 2026. ويُعد هذا الحدث الثقافي السنوي منصة تجمع بين السينما والموسيقى والمعارض والأنشطة التثقيفية، بهدف إبراز التنوع الفني لدول أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية الناطقة بالإسبانية والبرتغالية.

يشارك في هذه الدورة ست عشرة دولة هي: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، الأوروجواي، وفنزويلا.

ومن أبرز فعاليات هذا العام المعرض الإيبيرو-أمريكي للتراث الثقافي غير المادي، الذي يُفتتح اليوم الاثنين (19 أكتوبر) في معهد ثربانتس بالقاهرة، قبل أن ينتقل إلى مكتبة الإسكندرية في 4 نوفمبر المقبل.

يتضمن البرنامج الموسيقي عروضا يقدمها عازف الجيتار الإسباني الكوبي ألدو رودريجيث، وعازف الجيتار الإسباني المصري علي خطاب، حيث سيقدمان مختارات من الموسيقى الإيبيرو-أمريكية في حوار فني مع تقاليد الآلات الوترية المصرية.

كما يشهد البرنامج مشاركة المؤرخ والأستاذ الجامعي كارلوس مالامود، الذي سيتناول المشهد السياسي والاجتماعي والتاريخي في بلدان إيبيرو-أمريكا.

أما البرنامج السينمائي، فيشمل عرض فيلم تختاره كل دولة من الدول المشاركة. وتُقام العروض في القاهرة خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمعهد ثربانتس. أما في الإسكندرية، فستُقام العروض السينمائية من 4 إلى 26 نوفمبر في مؤسسة آنا ليند، على أن تبدأ العروض الساعة 5:30 مساءً.

الدخول إلى جميع العروض مجاني وفقا لسعة القاعات، وستُعرض الأفلام مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية.