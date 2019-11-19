اشتباك عبر الإنترنت بين رئيس وزراء بريطانيا و«كوربين» حول الأوضاع في بلادهما

اشتبك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وزعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، قبيل أول مناظرة تليفزيونية بينهما استعدادا للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ويعتقد معظم المحلليين السياسيين أن النتيجة المرجحة للانتخابات ستكون أغلبية برلمانية مريحة لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه "جونسون" بحصوله على نحو 44% من الأصوات، وفقًا لنظام الانتخابات البريطاني الذي يعتمد على نظام الدوائر والفوز بأكثر الأصوات.

وقال "جونسون" إن المحافظين هو الحزب الذي سيتم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويطلق إمكانيات بريطانيا، متهمًا "كوربين" بالفشل في "حسم أمره" بشأن الخروج من الاتحاد.

وأجاب "كوربن" متهمًا حزب جونسون بالترويج لـ"تخفيضات ضريبية لأغني الأغنياء والشركات الكبرى".

وتنظم قناة "إي تي في" المناظرة في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، بعدما رفضت مطالب بمشاركة زعيمي حزب الليبراليين الأحرار والحزب القومي الأستكتلندي.