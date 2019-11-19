 «أنقذوا الأطفال»: ثلثا أطفال الأفغان تأثروا بالصراع في بلادهم - بوابة الشروق
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«أنقذوا الأطفال»: ثلثا أطفال الأفغان تأثروا بالصراع في بلادهم


نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 11:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 11:19 م

قال تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من ثلثي الأطفال الأفغان تأثروا شخصيًا بالصراع الدائر في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأضاف "التقرير" أن الأطفال المتأثرين بالنزاع، إما فقدوا أحد أفراد الأسرة أو شهدوا معارك، أو هجمات، أو تعرضوا لإصابات متعلقة بالصراع.

وأكد أن أولياء الأمور الذين أجريت معهم مقابلات خاصة قالوا إن أطفالهم كانوا أكثر خوفًا في الطريق إلى المدرسة.

ووفقًا للتقرير، فإن الأطفال المتأثرين سيعانون لاحقًا من القلق أو الحرمان من النوم أو البكاء المفرط، أو سيعزلون أنفسهم داخل أسرهم.

وذكرت المنظمة أن 30% من الأطفال يؤذون أنفسهم، بينما يتصرف آخرون بعنف تجاه الأطفال الآخرين.

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