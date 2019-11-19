نقل رضيع واقعة «طفلي السلم» إلى المستشفى

نقلت لجنة من مديرية التضامن بالغربية، اليوم الثلاثاء، الطفل "يازن" 3 شهور، أحد طفلي "واقعة السلم" بطنطا، ابن المطرب شادى الأمير، وزوجته "سها. ا"، إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومعرفة مدى صحة إصابته بثقب في القلب من عدمه، بعد تردد ذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت إحدى دور الرعاية الاجتماعية في طنطا، قد استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد انفصال زوجها عنها، وسفره إلى الإسكندرية.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما أمام منزل جارها، مؤكدة أنهما نجليه، فحُرر محضر وأخطرت النيابة التي تواصل التحقيقات.