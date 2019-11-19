استرداد 463 فدانا و18 قيراطا من أملاك الدولة بالشرقية

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تمت إزالة 251 حالة تعد واسترداد 463 فدانا و18 قيراطا من أراضي أملاك الدولة خلال الموجة الـ "14 "، مضيفا أنه "لا تهاون مع المعتدين وسيتم تطبيق القانون على الجميع حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة ".

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم / الثلاثاء/ - أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين أوضاعها والحالات التي تقدمت بطلبات لتقنين لأوضاعها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة وعدم استكمال الأوراق المطلوبة منها ،وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين أنها غير قابلة ولم تنطبق عليها شروط التقنين ،بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة ..

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إجراء الصيانة العاجلة لجميع المعدات المشاركة في إزالة التعديات، وأنه سيتم محاسبة كل من يتقاعس ويثبت إهماله في تنفيذ قرارات الإزالة .

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية؛لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، موضحا أنه تم التنفيذ بمراكز بلبيس والحسينية ومشتول السوق ومنيا القمح وفاقوس وأبو كبير والقرين .