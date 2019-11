ابن عم المصور الفلسطيني معاذ لـ«الشروق»: الشظايا تقترب 2 مللي من المخ وتوقع باستئصال العين

اعتاد نقل مواجهات الشارع الفلسطيني مع الاحتلال الاسرائيلي على الهواء مباشرة، لكن سترة الصحافة الزرقاء (press) التي كان يرتديها لم تشفع له للنجاة من قناصة الاحتلال، الذي أفقده عينه اليسرى، لكن ذلك لن يعيقه عن مواصلة عمله، الذي يقتضي بالضرورة إغلاق عين والنظر بالأخرى عبر الكاميرا لضبط الصورة.

إنه معاذ العمارنة، المصور الفلسطيني، ذو الـ32 ربيعًا، الذي فقد عينه، يوم الجمعة الماضية، بينما كان يبث بعدسته مواجهات اندلعت بين عناصر حرس الحدود الإسرائيلي وفلسطينيين، في بلدة صوريف الواقعة في الشمال الغربي لمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، مرتديا سترته الصحافية الزرقاء (press)، عندما صوب أحد الجنود الإسرائيليين على عينه اليسرى برصاصة تسببت في فقدانها إلى الأبد.

"ارتبكت للغاية، لم أكن أعلم ماذا على أن أفعل، لقد رأيت معاذ ينزف من عينه اليسرى ويقول أنه لا يستطيع الرؤية بها، على الرغم من بعدنا بمسافة كافية عن المواجهات الا أن أحد الجنود استهدفنا بسلاح الروجر المحرم دوليا، كان مشهدًا مرعبًا ولم أستطع تمالك أعصابي ولم نعرف وقتها كيف نسعفه"، بهذه الكلمات عبر مراسل قناة الغد، رائد الشريف، لـ "الشروق"، عن صدمته وقت إصابة زميله معاذ، اللذان كانا يعملان معًا لبث تغطية مباشرة للمواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، ليقبع معاذ بعدها في إحدى المستشفيات الاسرائيلية في لإجراء عملية جراجية خطيرة.

وفي تصريحات خاصة لـ "الشروق"، من داخل المشفى الإسرئيلي الذي يتلقى فيه معاذ العلاج، قال طارق، ابن عم معاذ، ومرافقه خلال العلاج، إن معاذ أجرى عملية في شرايين منطقة العين، يوم الاثنين، موضحًا أن موعد عملية استئصال الشظايا لم يحدده الأطباء بعد؛ كونها عملية خطيرة بسبب اقتراب الإصابة من المخ بمسافة "2 مللي" فقط، واصفًا الرعاية الطبية في المشفى بالممتازة.

ولفت طارق إلى أن مكالمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لمعاذ، رفعت من حالته المعنوية كثيرًا، وأعطته شعورًا بأنه ليس بمفرده، وأنه يشعر بالرضا، مشيرًا إلى أنه يصر على إكمال مسيرته المهنية بعين واحدة بعد إتمام العلاج، قائلًا: "حتى الآن لا نقدر على تصديق أنه فقد عينه وربما هو نفسه لايدرك ذلك لكنه مصمم بشدة على العودة للعمل مجددًا".

Muath Amarneh is a Palestinian journalist who documented many news with his camera. But after Friday 16/11/2019, he will not be able to continue his work in journalism.

he was shot by Israeli soldiers which resulted the loss of his left eye #TheEyeOfTheTruth #معاذ_عمارنة pic.twitter.com/w41eyQeRAE