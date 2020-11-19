 سيد معوض: قيمة صلاح عالميا مثل رونالدو - بوابة الشروق
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سيد معوض: قيمة صلاح عالميا مثل رونالدو

أحمد عبدالقادر
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 12:11 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 12:11 ص


أكد سيد معوض مدرب المنتخب أن كل الأمور سارت بشكل جيد في ظل الظروف الغير طبيعية التي يعاني منها المنتخب الوطني والتي لم تكن في الحسبان.

وقال معوض في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن معظم اللاعيبه لم تصاب بالفيروس مؤكدا انهم قدموا اداء مميز.

وتابع ان معظم المباريات حققنا بهم نتائج جيدة في غياب محمد صلاح، مؤكدا ان قيمته عالميا مثل ماني ومحرز ورونالدو.

واضاف ان في وجود صلاح الاهتمام بالمنتخب يكون أكبر والمعسكر يكون مختلف.

واتم ان مواجهات منتخب مصر مع توجو بداية انطلاقة للفريق القومي خلال المرحلة المقبلة.

 

 


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