وفاة مدرس بالإعدادية بنات في إدكو متأثراً بفيروس كورونا

شهدت محافظة البحيرة اليوم حالة وفاة لمدرس بمدرسة الإعدادية العامة بنات التابعة لإدارة ادكو التعليمية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العناية المركزة بمستشفى العزل بكفر الدوار.
حيث توفي اليوم على خرابه، معلم خبير لغة عربية بمدرسة ادكو الإعدادية العامة بنات، التابعة لإدارة ادكو التعليمية بمحافظة البحيرة، عن عمر يناهز 47 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل العناية المركزة كفر الدوار العام الشاملة.
ونعت أسرة المدرسة الفقيد سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما تقدمت اللجنة النقابية للمعلمين بادكو بخالص العزاء في وفاته