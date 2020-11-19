وفاة مدرس بالإعدادية بنات في إدكو متأثراً بفيروس كورونا

قبل لقاء الوزير.. نقيب الصحفيين: الاجتماع مع صحفيي ملف السياحة والآثار اليوم

قنصل مصر بنيويورك: تسلمنا القطعة الأثرية الثالثة في أقل من عامين

أحمد كريمة لآمنة نصير: إحنا مش في باريس

كريمة لآمنة نصير: هل ترضي لحفيدتك أن تتزوج بغير مسلم؟ والأخيرة: لن أقبل طبعا