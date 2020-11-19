الأمم المتحدة تدعو أوروبا إلى موقف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن على أوروبا الالتزام بهدف أكثر صرامة لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، قبل قمة المناخ المقررة الشهر المقبل، وإلا واجهت خطر إبطاء جهود مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.



ويأتي التدخل من جانب واحد من أقوى الأصوات في العالم بشأن التغير المناخي، في وقت تتراجع فيه خطة تشديد هدف خفض انبعاثات الكربون للاتحاد الأوروبي، إلى 55 بالمئة بحلول العقد المقبل، على جدول أعمال الساسة بسبب الخلافات المتعلقة بحزمة للتعافي الاقتصادي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوتيريش قوله، خلال مؤتمر افتراضي اليوم الخميس، إن "قمة الطموح المناخي التي استضيفها بالمشاركة مع المملكة المتحدة وفرنسا في الذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس، تمثل فرصة واضحة أمام الاتحاد الأوروبي أن يعرض خطته للمناخ بشكل أكثر طموحا".



وأضاف : "أدعوكم إلى مواصلة القيادة بالتزامات محددة وطموحة على المدى القريب".



وتابع: "القرارات التي اتخذت الآن بشأن كيفية توزيع التمويل ستحدد شكل الاتجاه بالنسبة للسفر خلال السنوات المقبلة، من الضروري أن يسرع الاتحاد الأوروبي من وتيرة تحوله صوب الطاقة النظيفة".