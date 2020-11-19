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منوعات غنائية في حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 11:11 م

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، و ذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية .

تضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي ، منها يا أعز من عينى، الطير المسافر ، يارايحين للنبى الغالى ، تعب الهوى قلبى ، ليلة بيضا ، بيت العز ، على بابى واقف قمرين، جميل واسمر ، الحب جميل ، يامسافر وناسى هواك ، لما رمتنا العين، زى العسل ، تحت الشجر يا وهيبه ،الخيزرانة ، افرح ياقلبى ، دارت الايام ، موسيقى حكاية حب.

شارك فى الحفل نجوم الفرقة محمد حسن متولي، ياسمين إبراهيم، هبة اسماعيل ، كريم زيدان، شمس ابراهيم ، ندى غالب، ياسر سليمان، ريم كمال.

تجدر الاشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.


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