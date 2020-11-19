قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن أول طرح جرى تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة خاص بفئة متوسطي الدخل، معقبًا: «مش غالية ولا حاجة»، على حد تعبيره.

وأضاف خطاب، في لقاء ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الطرح جرى على مرتين، مشيرًا إلى أنه شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وتابع: «أول طرح للإسكان ينفي فكرة أن العاصمة الإدارية الجديدة للأغنياء فقط»، مضيفًا أنه تم تعديل بعض الرغبات، بناءً على طلب المواطنين.

وأوضح أن هناك مدينة واعدة جار إنشائها، يطلق عليها «حدائق العاصمة» وتقع بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون بها وحدات مناسبة لجميع شرائح المجتمع، ذاكرًا أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة في هذه المدينة حتى الآن.