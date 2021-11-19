عمرو العادلى يوقع عقد «السيدة الزجاجية» مع دار الشروق

وقّع الكاتب عمرو العادلي، عقد نشر روايته الجديدة «السيدة الزجاجية»، مع الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق.

عمرو العادلي؛: كاتب وروائي مصري، وعضو في اتحاد كتّاب مصر، وصدر له خمس سلاسل قصصية، وديوان شعري واحد بالعامية، بالإضافة إلى 8 روايات منها رواية "المصباح والزجاجة" التي ترشحت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة أدب الطفل في عام 2018، كما ترشحت روايته "اسمي فاطمة" لنفس الجائزة ضمن قسم الأدب في عام 2019.

حاز العادلي على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عن روايته "الزيارة" في عام 2015، وفي نفس العام حصل على جائزة "ساويرس" الثقافية فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية "حكاية يوسف إدريس".

وصلت روايته "اسمي فاطمة" للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد في الآداب عام 2019، ومنذ 2013 والعادلي ينظم الورش الأدبية للكتابة الإبداعية من ضمنها ورشة "دار إشراق" المجانية لتعليم الكتابة الإبداعية وورشة "تويا" وغيرها من الورش.