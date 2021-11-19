أحمد فهمي: انفصالي عن هشام ماجد وشيكو كانت مخاطرة كبيرة

قال الفنان أحمد فهمي، إنّ انفصاله عن العمل مع الفنانين هشام ماجد وشيكو كانت مخاطرة كبيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ أول مواجهة بعد الانفصال كانت بين فيلمه كلب بلدي وفيلمهما حملة فريزر، موضحًا أن فيلمه حقّق إيرادات أكبر.

وأشار إلى أنّه تواصل مع هشام ودعاه لعدم الالتفات لما سيُكتب عن هذه الإيرادات والمقارنة بينهما وعن الانسياق وراء لعبة المنتجين.

ولفت فهمي، إلى أنّهم جميعًا حقّقوا نجاحات مستمرة حتى الآن بنسب متفاوتة.