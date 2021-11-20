وزير الإعلام اليمني: قتلى الحوثيين في معارك مأرب يفوق الرقم الذي أعلنته الميليشيات

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، أن إعلان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مقتل 14 ألفا و700 من مقاتليها في المعارك الدائرة في محافظة مأرب منذ يونيو الماضي، لا يمثل الرقم الحقيقي لخسائرها على الأرض.

وأوضح الإرياني -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ- أن الخسائر البشرية الحقيقية للمليشيا الحوثية تتجاوز هذه الحصيلة بكثير، بعد أن تحولت جبال وصحاري ووديان وهضاب مأرب إلى مقابر جماعية لقياداتها وعناصرها، ومحرقة لعتادها من السلاح الثقيل والمتوسط المُهرَب من إيران، والمنهوب من مخازن الدولة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي التدخل لوقف عمليات القتل الجماعي للأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي وزجت بهم بلا رحمة في هجمات انتحارية، ويشكلون 30% من إجمالي خسائرها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة إرهابية وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".