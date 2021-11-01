 بعدما أوكلها لنائبته.. بايدن يستأنف مهامه الرئاسية وصلاحياته بعد إجراء فحص طبي - بوابة الشروق
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بعدما أوكلها لنائبته.. بايدن يستأنف مهامه الرئاسية وصلاحياته بعد إجراء فحص طبي

وكالات
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 7:47 م

استأنف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، صلاحياته الرئاسية بعد أن سلمها مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس؛ بسبب خضوعه لفحص طبي.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بأن الرئيس جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة بعد أن نقل سلطاته موقتا إلى نائبته كاملا هاريس أثناء تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وكان الرئيس الأمريكي سلم صلاحياته مؤقتا إلى نائبته قبل زيارته مركز والتر ريد الطبي في ولاية ماريلند بهدف إجراء فحص طبي روتيني.

وخضع بايدن لتنظير القولون الروتيني، كما حدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في عامي 2002 و2007، ووفقا للإجراء كما هو موضح في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة من الوقت أثناء وجوده تحت التخدير"، بحسب ما صرحت به جين بساكي في وقت سابق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطاته إلى نائبته، منذ أن تولت إدارته السلطة في الولايات المتحدة.

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