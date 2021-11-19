حماس تعتبر قرار بريطانيا تصنيفها منظمة إرهابية انحيازا لإسرائيل

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، قرار بريطانيا بتصنيفها منظمة إرهابية "انحيازا لإسرائيل ومخالفة للشرعية الدولية التي تكفل مقاومة الاحتلال".

وقالت الحركة في بيان "إن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأضافت أن "مقاومة الاحتلال وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب".

وتابعت "أن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

وطالبت حماس المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة ب"التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به".

واعتبرت أن "على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الإسرائيلي، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

كانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتزام بلادها حظر حركة "حماس" كمنظمة إرهابية في حملة جديدة على معاداة السامية.