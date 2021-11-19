حكيم يستعد لطرح «الجنة في الإمارات» احتفالا بالعيد الوطني الـ50 للإمارات

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يستعد المطرب حكيم، لطرح أغنيته الجديدة «الجنة في الإمارات»، احتفالا بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في 2 ديسمبر المُقبل.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الأغنية الأسبوع القادم، في المعالم السياحية والإثرية بالإمارات بين دبي، والعين، وأبو ظبي.

«الجنة في الإمارات» من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبدالجابر، والفيديو كليب سيقوم بإخراجه حسام الحسيني.

يذكر أن أخر أغاني حكيم أغنية «الناس السهرانين» والتي طرحها في أغسطس الماضي، من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا.