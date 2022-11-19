بيرو: مقتل شخصين إثر اصطدام طائرة بسيارة إطفاء خلال الإقلاع

لقي شخصان حتفهما إثر اصطدام طائرة بسيارة إطفاء خلال الإقلاع في مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما يوم الجمعة.



وقالت شركة "لاتام"، إن رحلتها "ال ايه 2213" التي كانت متجهة إلى مدينة خوالياكا في جنوب بيرو "اصطدمت بسيارة إطفاء دخلت الممر في أثناء إقلاع الطائرة في مطار خورخي تشافيز الدولي.



وأضافت أنه لم يكن هناك "وفيات بين ركاب الطائرة وعددهم 102 راكب وطاقم الطائرة وعددهم 6 أشخاص".



وقالت شركة "ليما ايربورت بارتنرز" التي تدير مطار خورخي تشافيز الدولي إن رجلي إطفاء كانا في سيارة الإطفاء التي اصطدمت بها الطائرة لقيا حتفهما.



كما أكدت السلطات البيروفية مقتل الرجلين.



وقالت شركة الطيران إنه تم نقل كل الركاب وأفراد الطاقم إلى مراكز صحية كإجراء احتزازي.