رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى الوحدة الدولية ضد روسيا

ذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل العمل معا للضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، عقب سلسلة من القمم الإقليمية في جنوب شرق آسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيشيدا قوله للصحفيين اليوم السبت، بعد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك أن عددا من القضايا كان محورا رئيسيا لاجتماعاته في الأيام الأخيرة.

وحضر رئيس الوزراء قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا واجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه بكمبوديا أوائل الأسبوع.

وتابع كيشيدا "يجب الإبقاء على التعاون الدولي للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا وتوسيع هذا التعاون، وفي قمة مجموعة العشرين حيث كانت روسيا حاضرة، انتقد كل الأعضاء تقريبا بشدة الحرب الأوكرانية".

وأشاد رئيس الوزراء الياباني، ببيان قادة مجموعة العشرين قائلا: "إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها كان نهجا مرفوضا جرى تكراره في الأسابيع الأخيرة من جانب الصين وهي أهم شريك دبلوماسي لروسيا".

وأعرب كيشيدا عن معارضته للمحاولات من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن منطقتي المحيطين الهادي والهندي، وبصفة خاصة في شرق آسيا.

وقال إن مثل هذه الممارسة التي يتم مشاهدتها في الحرب الأوكرانية "تهز قواعد النظام الدولي".

وجاءت تصريحاته وسط ضغط عسكري متزايد من جانب الصين على تايوان.

وفرضت اليابان التي كانت تسعى سابقا للتقارب مع روسيا والتوصل لقرار بشأن نزاع إقليمي قائم منذ عقود، مجموعة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب، بينما احتفظت بحصصها في مشاريع الطاقة المشتركة "سخالين 1، وسخالين 2".