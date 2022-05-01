وزير الخارجية البريطاني: التهديد النووي الإيراني أكثر تقدما من أي وقت مضى

حذر وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، من أن التهديد الذي يمثله برنامج إيران النووي، أصبح أكثر تقدما من أي وقت مضى.

واتهم كليفرلي، في كلمته أمام مؤتمر "حوار المنامة" الأمني بالبحرين، اليوم السبت، نظام طهران بإشاعة "إراقة الدماء والدمار" في جميع أنحاء العالم، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وحذر وزير الخارجية البريطاني، من أن الأسلحة الإيرانية تهدد الأمن في الشرق الأوسط وخارجه، في إشارة إلى الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وقال النائب بالبرلمان البريطاني عن دائرة برينتري، خلال كلمته بالمؤتمر: "الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة برمتها .اليوم، أصبح برنامج إيران النووي أكثر تقدما من أي وقت مضى، وقد لجأ النظام إلى بيع روسيا الطائرات المسلحة بدون طيار التي تقتل المدنيين في أوكرانيا."

وتابع: "بينما يتظاهر شعبهم ضد عقود من القمع، يشيع حكام إيران إراقة الدماء والدمار في مناطق بعيدة مثل كييف".

وأضاف: "بريطانيا مصممة على العمل جنبا إلى جنب مع أصدقائنا لمواجهة التهديد الإيراني، ومنع تهريب الأسلحة التقليدية ومنع النظام من اكتساب القدرة على التسلح النووي".